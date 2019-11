Care Sardine il nemico è l'ingiustizia sociale

Sul sito "Volere la luna", Tomaso Montanari pone la domanda fondamentale. E bisogna dargliene atto. "Una domanda alle Sardine: il nemico è il populismo o l’ingiustizia sociale?". Non si sarebbe potuto dire meglio. È la sola domanda onesta e intelligente che, da un punto di vista marxiano, cioè memore del conflitto di classe e degli interessi materiali, si possa porre dinanzi al movimento neocostituito delle Sardine. La risposta, ovviamente, è che il nemico è l'ingiustizia sociale. Mi spingo oltre. La lotta contro tale nemico non potrà non passare dal momento populista, nel senso socialista chiarito esemplarmente da Mouffe e Laclau: unione del basso contro l'alto, del popolo che lavoro contro l'élite parassitaria, in nome della piena attuazione della sovranità popolare, ossia della democrazia. Benvenuto populismo, dunque: ma quello socialista, non quello regressivo; quello mosso dalla sana aspirazione al socialismo e alla democrazia, non quello alimentato da paure amministrate dal potere e dalla mera pulsione securitaria, su cui giustamente insiste, con taglio critico, Massimo Recalcati.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).