Carola come Greta, manichino gestito dalla global class

Durissima, in questi giorni, l'invettiva della "capitana" teutonica, Carola Rackete, della SeaWatch3 durante l'audizione all'Europarlamento: entrare in porto fu "un'esigenza", ella ha asserito. Rammemoriamo che la capitana entrò nel parlamento europeo accolta da fragorosi applausi. L'ho detto e lo ridico. Carola, come Greta, è un manichino gestito dalla global class dominante no border. Tale classe gestisce il consenso, ma anche il dissenso. Chiamano "salvare vite per mare" il processo preordinato di deportazione di Africani a beneficio dei supersfruttatori europei. "Porti aperti!" è il motto dei nuovi negrieri cosmopoliti, motto che è compito di Carola far passare per eroico ed emancipativo. Insomma, il solito capolavoro del potere.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).