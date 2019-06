Carola e le sinistre fucsia traditrici di Gramsci

Il grado di demenza delle sinistre fucsia traditrici di Gramsci è che non solo hanno abbandonato la classe lavoratrice, ma hanno ora identificato il comunismo con la deportazione via mare di schiavi africani a beneficio del padronato cosmopolitico. Strana epoca, davvero, quella in cui i nuovi negrieri, deportatori di schiavi dall'Africa, vengono acclamati come eroi. Quanto a te, cara Carola, se sei ricca e tedesca, e ami gli africani, vai a investire in strutture per gli africani: ospedali, scuole, biblioteche. Non li deporti via mare in Italia, per farli finire nel girone dello sfruttamento e del caporalato. Il bello è che i signori della finanza deportano masse di schiavi, che sfrutteranno senza pietà. E a pagare i costi sociali saranno le classi lavoratrici: salari più bassi, meno case popolari, servizi sociali più scadenti, distruzione del welfare.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).