Migranti, Carola Rackete solo un prodotto del padronato cosmopolitico

Così parlò non Zarathustra, bensì la teutonica Carola Rackete nel corso di una trasmissione televisiva: "Il governo tedesco mi ordinò di portare i migranti in Italia". Come volevasi dimostrare. La signorina coi rasta, che i pagliacci fucsia celebravano come eroina e novella Antigone, è solo un prodotto del padronato cosmopolitico. Un manichino che si finge libero, anarchico e animato da passioni libertarie e che, in realtà, è mosso dal padronato cosmopolitico: che l'hanno programmato, ideato, creato e utilizzato in vista delle proprie politiche di classe. Quali? Semplice. Deportazione di massa di schiavi fatta passare per accoglienza, umanità, integrazione. Il capolavoro del potere, l'inganno più subdolo delle masse manipolate e indotte ad amare le proprie catene.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).