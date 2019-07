Carola querela Salvini? Stia serena. Gli amici del padronato la fanno franca

Carola Rackete querela Salvini per diffamazione. Questa la novità. Che non può non destare una sana risata. Ma come? La signorina Carola non pareva avere grande considerazione della legge, fino a pochi giorni fa, quando speronava la nave della guardia di finanza.

L'ho detto e lo ridico. La signorina Carola può stare tranquilla. Chi è amico del padronato cosmopolitico e fa con solerzia le sue stesse battaglie, può farla franca. Sempre e comunque. Può perfino permettersi di fare querela. Duemila anni fa, su per giù, il sofista Trasimaco aveva colto perfettamente il punto: ciò che chiamiamo "giustizia" è assai spesso l'utile del più forte.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).