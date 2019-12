Lampi del pensiero

Venerdì, 6 dicembre 2019 - 07:58:00 Cibo nostrano, per l’Ue non va bene. E allora si mangino il loro liquame Lampi del pensiero di Diego Fusaro/ I barbari delle brume di Bruxelles hanno ora stabilito che il cibo italico non va bene di Diego Fusaro

Ogni volta una nuova, sgradevole sorpresa. Così potrebbe, tra l'altro, essere compendiata l'essenza della Ue. I barbari delle brume di Bruxelles hanno ora stabilito che il cibo italico non va bene. No al parmigiano, al gorgonzola e all'olio d'oliva. E allora rispondiamo con enfasi ai barbari di Bruxelles. Si mangino il loro liquame e ci lascino in pace, con la nostra civiltà culinaria sedimentata nella storia e nella tradizione. Nel cibo è racchiusa la cultura dei popoli. La lotta contro il globalismo mercatistico passa anche da qui, dalla lotta fermissima e asperrima contro il piatto unico gastronomicamente corretto. Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).