Cile, l'indignazione a corrente alternata dei soloni del pensiero unico

L'indignazione a corrente alternata dei soloni del pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto. Del Venezuela, pochi mesi addietro, ci davano conto con indignazione ogni giorno, contro il governo che a Washington avevano deciso di abbattere. Ma ora che l'orrore è in Cile, dove il liberismo atlantista mostra il suo volto repressivo, gli indignados nostrani, gli eroi in pantofole, gli aedi delle proteste arcobaleno volute dai padroni no border, tacciono solennemente. In Cile - per chi non lo sapesse - si sta attuando una repressione liberista nel sangue. Tagli alla spesa pubblica, privatizzazioni, "glebalizzazione" dei lavoratori e dei ceti medi. E dinanzi alle sacrosante proteste del basso il potere liberista risponde aprendo il fuoco, con un massacro abominevole. Del quale, appunto, i nostri soloni arcobalenici con lenti fucsia non dicono nulla. Come ha puntualmente mostrato Marco Rizzo, uno dei pochi comunisti rimasti rossi senza diventare fucsia, il parlamento europeo ha bocciato la proposta di un dibattito sulla questione tragica del Cile. Tra i contrari, naturalmente, anche europarlamentari del Pd.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).