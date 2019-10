Conte e il nuovo umanesimo: per il premier è il momento del suo partito

È interessantissimo l'intervento sviluppato da Giuseppe Conte, pochi giorni addietro, ad Avellino, ospite di Gianfranco Rotondi e della Democrazia Cristiana, nel corso della commemorazione di Fiorentino Sullo. Un intervento interessante e, va riconosciuto, suggestivo, che ha preso in esame alcuno plessi teorici decisivo della dottrina cattolica in riferimento alla politica e, segnatamente, in riferimento alla Costituzione.

Tanto è apparso ricco, preciso e interessante l'intervento di Conte, che, con i suoi riferimenti a Maritain, sorge spontaneo domandarsi se quello che fu l'avvocato del popolo non stia gradualmente cercando di crearsi ad hoc un proprio partito autonomo, un proprio spazio di manovra indipendente dal 5Stelle e dal Pd. Ne avrebbe senz'altro il giusto consenso, allo stato dell'arte. Insomma, un nuovo partito democristiano in statu nascendi? A avvocato del popolo ad avvocato di Dio? Lo scopriremo presto, comunque.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).