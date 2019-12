Corbyn non ha perso perché è troppo rosso, ma perché lo è troppo poco

Vi svelo un segreto. Corbyn e i laburisti hanno perso non già perché sono troppo rossi, ma perché lo sono troppo poco. Si sono fatti scavalcare a sinistra perfino dal liberista Johnson. Non può esservi socialismo come tutela dei lavoratori in assenza della sovranità nazionale. Le sinistre europeiste continuano a fare il giuoco del cosmopolitismo liberista. Ci vuole invece un sovranismo socialista e democratico, che sia per l'uscita dalla Ue e dall'euro e per il pieno recupero della sovranità nazionale come base per l'intervento statale nell'economia.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).