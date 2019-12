Sardine, nessun stop al Capitale. Giornaloni pronti a trattarle come i Gilet

Le Sardine, anche a Roma, esprimono il loro levigato, comodo e rassicurante messaggio allineato con il verbo unico politicamente ed eticamente corrotto. Basta populismo, basta sovranità nazionale, basta Stati, basta confini. Peccato, tuttavia, che tra cotanti basta non ne compaia mai uno contro il classismo, contro lo sfruttamento, contro il globalcapitalismo. Peccato davvero. Ma forse, per le Sardine, è meglio così. Se, infatti, principiassero a dire questi basta si troverebbero improvvisamente, dall'essere celebrate dai padroni del discorso, a essere trattate come le giubbe gialle in Francia.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).