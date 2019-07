Cordoglio per Borrelli. Ma Mani Pulite fu un colpo di stato giudiziario

Si è spento Francesco Saverio Borrelli, il magistrato il cui nome è legato da sempre a Mani Pulite. Rispetto e cordoglio dinanzi alla morte, sempre. Senza, però, dimenticare quel che Mani Pulite fu: un colpo di Stato giudiziario, volto ad abbattere in astratto la corruzione dei partiti e in concreto la prima Repubblica e a produrre una nuova Repubblica liberista e pronta a eliminare disinvoltamente, nel mondo post-1989, le conquiste sociali della classe lavoratrice. A suffragio di ciò, basti rammentare che oggi di corruzione partitica ve n'è più di prima del 1992 e, insieme, delle conquiste sociali non resta nemmeno più l'ombra.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).