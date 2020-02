Coronavirus alleato degli Usa, ma sta mettendo in ginocchio la Cina

Credo, anzi temo, di essere stato frainteso. Spero, se non altro, sia un fraintendimento in buona fede. L'ho detto e lo ridico. Io non sostengo che gli Usa hanno creato il Coronavirus per destabilizzare la Cina. Non ho le prove, e dunque sarebbe semplicemente assurdo sostenere ciò che non può essere provato. Mi ispiro a Socrate, come dicevo. Non ho certezze, ma molti dubbi. E mi permetto di esplicitarli. Lo ripeto, allora. Siamo davvero sicuri che sia naturale il Coronavirus? È un puro caso? O ha a che fare con una nuova guerra con armi non convenzionali? I virus non hanno intelligenza in senso proprio, si sa. E il Coronavirus non fa eccezione. Se non fosse un virus, però, sarebbe davvero a tutti gli effetti un ottimo alleato degli Usa. Persegue i loro stessi obiettivi. Mette in ginocchio la Cina, proprio quando stava massimamente decollando. La isola, perfino la Russia ha chiuso le frontiere. E crea un clima di sospetto e di odio verso il suo governo. Si veda il rotocalco atlantista Rolling Stones, vertice della subalternità. È vergognoso dover rilevare che neppure dinanzi a un'emergenza umanitaria come un virus, l'Occidente globalcapitalistico non faccia cessare la sua penosa guerra ideologica contro il governo cinese. Il quale governo cinese, peraltro, è il solo che possa realmente difendere in questa fase la nostra incolumità. La Repubblica è Rolling Stones (guardie fucsia del padronato cosmopolitico made in Usa), che penosamente attaccano il governo cinese come dittatoriale e comunista, giubilerebbero ancora se tutta la dirigenza del partito comunista cinese rassegnasse le dimissioni e ci abbandonasse in balia di noi stessi?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).