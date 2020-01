Coronavirus, il filosofo Fusaro: "Un'invenzione Usa per fiaccare la Cina?"

Io non ho le prove. Né i nomi. Nemmeno le certezze. Non li ho. Ma da Socrate ho appreso che il gesto originario del filosofare è la problematizzazione dell'ovvio. La discussione critica di ciò che si pretende, per inerzia o per autorità, insindacabile e già definitivamente risolto. De omnibus dubitandum est.

E allora sollevo il dubbio, certo sgradito. Ma occorre che qualcuno lo faccia, fastidiosamente come era solito fare Socrate. Siete davvero sicuri che il Coronavirus sia accidentale, una tragedia naturale come uno tsunami?

Nell'epoca delle guerre batteriologiche e della tensione tra Usa e Cina, sembra che davvero il virus in questione abbia una sua specifica scaltrezza filoatlantista. Sta mettendo in ginocchio l'economia cinese. Sta bloccando i contatti con la Cina, isolandola. Insomma, domando, è tutto casuale?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).