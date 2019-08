Crisi, la Lega uccide il populismo sovranista: ora sarà liberismo e atlantismo

Si temeva che a buttare giù il governo gialloverde dovesse essere lo spread, poi la magistratura, poi ancora la Ue. E invece no: è stata la Lega di Giorgetti (sottolineo: di Giorgetti) a portare lo scalpo del populismo sovranista ai padroni del capitale che gestiscono l'ordine liberista. Spero di sbagliarmi, ma sono quasi certo che d'ora in poi sarà solo liberismo e atlantismo. E avranno il coraggio di chiamare "sovranismo" questo liquame, apice della subalternità. Ha vinto il sistema liberista, che ora sta già creando il suo nuovo blocco di riferimento. E intanto le sinistre si confermano per quel che sono: le più stupide di sempre, incapaci di capire che il populismo regressivo liberista si combatte con il populismo socialista rosso e non con il cosmopolitismo fucsia e snob.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).