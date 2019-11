"Critiche alle sardine? Io insultato. Mentana fa peggio e alimenta l'odio"

Accade che sulla pagina di Enrico Mentana, sotto il suo intervento di critica del sottoscritto (con tanto di foto), giungono centinaia di messaggi di odio verso di me. Il post viene addirittura condiviso con minacce di morte e offese ai miei genitori. Andate a dare un'occhiata: insulti e diffamazioni ("mafioso", ecc), con attacchi anche alla mia famiglia. La commissione Segre non dice nulla? I progressisti arcobaleno sono contro l'odio, a patto che non si diriga verso chi essi odiano ed è, per ciò stesso, legittimo odiare.

Lo squadrismo è tornato, con tonalità fucsia e arcobaleno. A peggiorare la situazione è lo stesso Mentana. Il quale, anziché smorzare i toni e cercare di portare la discussione entro i perimetri del dialogo civile, interviene nel nuovo post che vedete qui sotto. In sostanza, sono io che me la sono cercata. Le minacce di morte e gli insulti me li sono meritati. La critica viene rubricata come odio. E contro la critica diventa dunque legittimo fare minacce di morte? Il non sequitur regna sovrano. E l'odio è legittimato. Odio democratico e politicamente corretto, s'intende. Odio arcobaleno.

Caro Direttore Mentana, io non odio nessuno. La critica non è odio e si combatte con la critica e con le idee. Al cospetto degli insulti a me e ai miei familiari e alle minacce di morte, mi sarei aspettato da un giornalista serio come lei una ferma condanna dell'odio e delle minacce e non un superficiale e pilatesco "te lo sei cercato". Ma tant'è. Un caro saluto. Non le auguro di subire ciò che, dopo il suo post, ho subito io. Le rivolgo un cordiale saluto, convinto, oggi più che mai, che il dialogo pacifico e la critica serrata ma rispettosa dell'altrui dignità siano la chiave. Ad maiora.











Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).