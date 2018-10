Dal Vangelo secondo lo spread: "La Repubblica" e il nuovo allarme Fmi

Leggiamo, tanto per cambiare, dal Vangelo secondo lo spread, ossia dall'immarcescibile rotocalco turbomondialista "La Repubblica", voce del padronato cosmopolitico e dell'odio organizzato verso l'Italia: "Nuovo allarme Fmi: 'Incertezza aumenta rischi per le banche'". Sic! I rischi delle banche e segnatamente del Fondo Monetario Internazionale sono la priorità assoluta. Rispetto alla quale tutto il resto viene dopo. Comprese la democrazia e la vita del popolo. Insomma, è delle sofferenze bancarie che occorre occuparsi, non di quelle del popolo italiano. È il sistema bancario che occorre salvare, quand'anche ciò costi la morte del popolo italiano sull'altare dello spread e dei macabri vincoli europei.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).