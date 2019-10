Di Maio: “Noi ago della bilancia”. Ma il sistema di potere li ha inghiottiti

Di Maio chiude la rassegna partenopea del 5Stelle: “Saremo l’ago della bilancia di molti governi futuri”. Sic! Questo il programma, non edificante in vero. Quale? Così lo sintetizzo, esplicitando le parole di Di Maio. Fare l'ago della bilancia assumendo sembianze ora fucsia, ora bluette, significa né più e né meno che rinunziare a quella che, a giudizio dello scrivente, sarebbe dovuta essere la grande missione storica del 5Stelle: dopo aver spaccato la diade destra-sinistra (uno dei grandi meriti del movimento di Grillo), creare in autonomia una egemonia culturale e politica anticapitalista e socialdemocratica, populista e sovranista. E invece no. Ecco il riflusso dei 5 Stelle, che si accontentano di fare l'ago della bilancia e, come il camaleonte, di assumere tutto i colori che il sistema vorrà assumere.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).