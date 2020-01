Donare e restituire, valori tradizionali persi a causa del capitalismo

L'odierna società del turbocapitale borderless ci pone dinanzi alla verità a suo tempo enunciata dal filosofo antiutilitarista Marcel Mauss: le società tradizionali, pur diverse tra loro, presentavano tutte come trait d’union l’opposizione fermissima a quella πλεονεξῐ́ᾱ (il "voler avere sempre di più") che, anima della moderna economia, manda in frantumi il circuito dell’economia del dono (donare, ricevere, restituire): il cultore della πλεονεξῐ́ᾱ semplicemente prende e sempre più, disconoscendo per principio la sfera del donare e del restituire. Mi pare già un buon motivo per rispettare la Tradizione, anziché vituperarla, secondo la moda postmoderna.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).