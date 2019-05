Elezioni Europee, Zingaretti e il Pd continuano a combattere... contro i lavoratori

In questa ultima fase della campagna elettorale ne stiamo sentendo di assurdità. Anche più del solito, se mai è possibile. Abbiamo sentito di partiti che erano contro la Ue e l'euro e che su questo avevano costruito il proprio consenso passare disinvoltamente a sostenere che la Ue si cambia da dentro. Abbiamo sentito il Pd, con Zingaretti, chiudere la campagna per le europee: "È tornato il tempo di combattere". Veramente, di combattere non hanno mai smesso. Insieme con i padroni, contro i lavoratori.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).