Elezioni Grecia 2019, vince l'ex banchiere Mitsotakis, altra pedina dell'Ue

In Grecia non ha vinto la Destra sulla Sinistra, come ripetono tutti i superficiali commentatori. Ha vinto, ancora una volta, il partito unico dell'euroliberismo, il partito unico del Signore globalista contro il Servo precarizzato. In una parola, ha vinto la Ue contro la Grecia, l'aristocrazia finanziaria contro la massa nazionale-popolare.

Il traditore del popolo Tsipras ha compiuto la sua missione e ora può essere sostituito dal nuovo vincitore, Mitsotakis, ex banchiere, laureato nelle business schools atlantiste. Mitsotakis ha già garantito gli investitori esteri e gli euroinomani di Bruxelles: privatizzazioni e tagli alla spesa pubblica saranno i pilastri del suo agire. Il massacro liberista del popolo greco potrà seguitare con successo. Ha vinto l'ordoliberismo di Bruxelles.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).