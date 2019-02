Elezioni Sardegna, crollo M5S? Spia sul possibile ritorno della sciagurata dicotomia destra-sinistra

Le recenti elezioni in Sardegna segnalano chiaramente quanto segue. Anzitutto, v'è il crollo vertiginoso del Movimento Cinque Stelle. V'è, poi, la lotta testa a testa tra il centrodestra e il centrosinistra. Il crollo del Movimento Cinque Stelle, in Sardegna come negli Abruzzi, non è un buon segno. È la spia che segnala un possibile ritorno della vecchia, sciagurata dicotomia destra-sinistra, che il Movimento di Grillo aveva con successo messo in congedo, rendendo possibile il governo nazionale-popolare insediatosi il 4 marzo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).