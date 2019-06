Elsa Fornero torna e rilancia la patrimoniale contro i ceti medi

In una nota trasmissione televisiva, ieri sera è tornata a palesarsi Elsa Fornero. L'avevamo lasciata anni addietro a piangere lacrime di coccodrillo, dopo aver firmato una riforma di lacrime e sangue per i lavoratori e i ceti medi. L'abbiamo ritrovata ieri con la stessa linea. Ecco che in diretta nazionale la Fornero rilancia l'idea di una patrimoniale, ossia del massacro di classe dell'élite globalista finanziaria contro i ceti medi già sofferenti. È, more solito, la lotta di classe dall'alto, gestita dal polo dominante liquido-finanziario contro il gruppo dominato, composto dai lavoratori e dai ceti medi.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).