Erri De Luca, voce del padronato cosmopolitico e dell'odio verso l'Italia

Così parlò non Zarathustra, bensì il partenopeo cosmopolitizzato Erri De Luca, che già in passato si è distinto per aperta e diretta apologia del padronato cosmopolitico (ricordate quando sostenne Israele e i suoi vigliacchi massacri di Palestinesi?): "In economia la rinuncia all’impiego di manodopera immigrata a basso costo è atto di autolesionismo". Parole di Erri De Luca, scritte sul rotocalco turbomondialista "La Repubblica", voce del padronato cosmopolitico e dell'odio organizzato verso l'Italia e le sue classi lavoratrici. Quelle di De Luca sono, ovviamente, le stesse parole del padronato cosmopolitico, del dumping degli sfruttatori senza frontiere. Libera circolazione e porti aperti: per deportare e sfruttare al meglio.

