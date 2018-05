Parma, allontanata ragazza che allatta. Benvenute tutte le pagliacciate gender

L'impresa eccezionale ormai è essere normali. Non lo diceva lo Hegel, ma Lucio Dalla. E aveva ragione. Una prova tra le tante è la seguente. Una ragazza allatta all’università di Parma. Un gesto di tenera umanità, di naturale vita che vive. E cosa accade? La ragazza viene allontanata: “Può turbare gli studenti”. Questa la surreale motivazione (manco gli studenti avessero dieci anni, tra l'altro). Va da sé che tutte le pagliacciate gender sono, invece, benvenute. Non tollerate, benvenute: e salutate come ab intrinseco emancipative. L'obiettivo è chiaro: distruggere la socializzazione primaria della famiglia, imporre il paradigma del consumatore gaudente e sradicato. Annichilire la figura naturale del padre e della madre, imporre quella dell'individuo apolide e unisex, senza provenienza e senza storia, risolventesi nel consumo compulsivo di merci.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).