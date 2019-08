Fico e Giorgetti, delitti perfetti. Così uccisero il Cambiamento. FORUM

“La mossa di Fico per tenere aperta la trattativa col Pd”. Fico è per il 5Stelle quel che Giorgetti è per la Lega. L’elemento di massima normalizzazione, il cavallo di Troia liberista. Sono le due anime sistemiche, quelle che - ora in modo lampante, ora larvatamente - hanno da subito spinto in direzione opposta rispetto alle linee di tendenza del governo gialloverde populista e sovranista. Insomma, sia nella Lega, sia nel 5Stelle, v'era da subito chi lavorava in direzione del risultato che solo ora si è ottenuto: la distruzione del laboratorio populista gialloverde e il ritorno all'ordine liberista e sistemico, quello a beneficio della global class cosmopolitica.





Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).

