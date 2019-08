Fico, versione maschile della Boldrini: altro servo della classe dominante

Così leggiamo sul rotocalco turbomondialista "Il Corriere della sera": "Ong, ius soli, rom: ecco perché Roberto Fico piace al Pd". Ci permettiamo di aggiungere che, per queste stesse ragioni, il signor Fico piace oltremodo al padronato cosmopolitico no border: quest'ultimo usa le Ong per deportare schiavi, lo ius soli per distruggere la cittadinanza e la categoria rom per imporre conflitti orizzontali tra gli ultimi.

L'avevamo detto in tempi non sospetti: il dialettofono Fico è l'ariete delle sinistre fucsia cosmopolite, le sinistre amate dai padroni turbocapitalisti. Per questo, il signor Fico - versione al maschile delle politiche arcobaleniche della Boldrini - svolge in questa fase un ruolo decisivo per la nascita del nuovo governo giallofucsia al servigio della classe dominante.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).