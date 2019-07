Foto dell'assassino americano? Messa in scena per favorire la sua estradizione

Poiché ho rispetto per i ruoli dello Stato e per l'arma dei Carabinieri, mi rifiuto di pensare che vi operi qualcuno di tanto stolto da diffondere una eventuale foto di un gesto tanto grave e, sotto ogni profilo, inaccettabile. Cui prodest, dunque? Chi l'ha scattata e messa in circolo?

Si tratta forse di una messa in scena gestita da qualcuno per favorire l'estradizione del delinquente a stelle e strisce? I padroni del mondo, si sa, non accettano di essere giudicati. Vi sovviene qualcosa se dico "tragedia del Cermis"? Profezia facile.

L'assassino americano sarà estradato in America, per evitate incidenti diplomatici, dato che qualcuno l'ha penosamente bendato. E alla fine la farà franca. Rivelando ciò che già sappiamo: che l'Italia è una colonia di Washington.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).