Frase Toscani sul Morandi, nella sinistra mancava solo l'offesa ai morti

Che le sinistre fucsia traditrici di Gramsci e dei lavoratori, nonché guardie arcobaleno del padronato cosmopolitico, fossero demofobiche, cioè spregiatrici del popolo, era cosa nota da tempo. Notissima, oserei dire. O, per riprendere le parole dello Hegel, nota e anche conosciuta. Che però potessero spingersi fino all'offesa della memoria dei morti del ponte Morandi di Genova, ecco, questo mancava. Non era noto, né conosciuto. A renderlo sia noto, sia conosciuto, è stato l'altro giorno il fotografo ufficiale del mondialismo infelice, Oliviero Toscani. Che in una trasmissione radio così ha apertis verbis asserito: ""A chi interessa che caschi un ponte?". Sic! Che dire? Non v'è limite al peggio.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).