Migranti, la Merkel ce li manda indietro storditi e sedati. Ecco a voi l'accogliente Germania

E adesso si scopre, dulcis in fundo, che la signora Merkel ci manda indietro i migranti storditi e sedati sull'aereo. Sì, proprio così. Quella Germania accogliente, umanitaria e ospitale, che sempre puntava il dito contro di noi, quasi denigrandoci come rozzi, barbari e retrogradi. Ecco il volto umanitario della UE. Ormai l'hanno capito tutti, anche quelli che fingono di non capirlo o che - sono troppi - non hanno il coraggio o l'onestà di ammetterlo. Si scrive "più Europa", si legge "più Germania". L’Unione Europea è l'unione delle classi dominanti europee contro i popoli e le classi lavoratrici europee.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).