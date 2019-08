Georgieva candidata Ue per l'Fmi? Vince la classe dominante globalista

L’Unione Europea ha scelto Kristalina Georgieva come candidata direttrice del Fondo Monetario Internazionale. Vittoria delle donne? No. Come con Lagarde e von der Leyen, si tratta semplicemente di vittoria della classe dominante globalista. Su Twitter, sul profilo della signora Georgieva, trovate un suo post in cui è immortalata mentre viene premiata da Soros e dalla sua open society, verso la quale si dice grata. L'avete capito ora? L'élite turbomondialista e le sinistre arcobaleniche usano i diritti civili come armi di distrazione di massa per imporre la loro agenda e per condurre la lotta di classe dall'alto. Ci fanno credere che promuovendo le donne stanno favorendo l'emancipazione, ma in realtà non stanno promuovendo le donne, bensì membri di sesso femminile della classe dominante. Il cui solo obiettivo è massacrare i ceti medi e le classi lavoratrici.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).