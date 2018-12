Gilet gialli, dalla Francia divampa la rivolta antimondialista

Dalla parte dei gilet gialli. Che dalla Francia divampi la rivolta antimondialista in grado di riaprire spazi di democrazia reale e di recupero di sovranità contro l'Unione Europea. I gilet gialli hanno capito chi è il vero nemico: il turbocapitalismo classista e sans frontières, che in Francia trova la propria dramatis persona nel signor Macron, il prodotto in vitro dell’élite bancocratica Rothschild. In ciò, i gilet gialli rappresentano la nuova forma della contestazione al tempo del populismo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).