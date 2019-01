Gilet gialli, grande rivolta. Ma le sinistre fucsia la ignorano o demonizzano

In Francia si sta svolgendo - nel silenzio assordante dei media, che ne parlano solo per demonizzarla - una grande rivolta dal basso del popolo precarizzato contro l'alto delle élites turbomondialiste. Le giubbe gialle chiedono con forza diritti sociali e salari, più protezione statale e meno libero mercato, meno Europa e più sovranità democratica. Sono un modello per tutti i popoli d'Europa. E i nostri paladini della sinistra del costume che fanno? Semplice. Ignorano la rivolta delle giubbe gialle, o la demonizzano come populista, fascista e violenta (come se, poi, esistessero rivoluzioni pacifiche). Per i pagliacci delle magliette rosse nostrane delle sinistre fucsia e antimarxiane sono di interesse solo le soggettività organiche al modello antropologico capitalistico: migranti e transgender, femministe isteriche e vegani psicopatici. Una volta di più, le sinistre fucsia traditrici di Gramsci non sono la soluzione: sono parte del problema.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).