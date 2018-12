Gilet gialli meglio delle magliette rosse. Lotta al nemico turbocapitalista

Non ne faccio mistero. E lo dico apertamente, secondo la figura greca della "parresia", del parlare franco e senza impedimenti. Ai pagliacci mondialisti delle magliette rosse degli attici di Nuova York preferisco di gran lunga i gallici del gillet giallo che stanno lottando contro le aberrazioni della globalizzazione no border. Le maglie rubiconde fanno sempre e solo proteste funzionali al dominio della classe turbofinanziaria: porti aperti, più immigrazione (cioè più forza lavoro a basso costo), più libertà del mercato, ecc. I gillet gialli, se non altro, sia pure in forme non coerentizzate e senza una chiara progettualità politica, hanno capito che il nemico è il fanatismo dell'economia globalclassista. La quale, nell'area gallica, ha la sua incarnazione nel signor Macron, il prodotto in vitro dell'élite bancaria Rothschild.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).