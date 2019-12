Giorgetti premier? Idea agghiacciante.Un Monti verde: liberismo fatto persona

Come puntualmente ha riportato Affaritaliani, la Lega di Salvini ha confermato che Giancarlo Giorgetti potrebbe essere il premier ideale. Al cospetto di siffatta notizia, mi viene irresistibilmente in mente un passaggio indimenticabile del cartone "La spada nella roccia", che modificherei ad hoc per il contesto: "Giorgetti premier? Che idea agghiacciante!". Giorgetti è il liberismo fatto a persona. È, se vogliamo dire così, un Monti tinto di verde, magari anche con la sacra ampolla del Po in mano. È, indubbiamente, uomo gradito ai Mercati e, insieme, uomo a cui sono graditi i Mercati. Occorre prenderne pacatamente atto: nonostante due giganti come Borghi e Bagnai, la Lega è sempre più un partito liberista e thatcheriano.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).