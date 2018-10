Giovanni Sallusti competente? Scrive come un hater qualsiasi

In un suo recente articolo apparso sulle pagine del rotocalco turboliberista "Libero", Giovanni Sallusti mi accusava di essere incompetente su tutto, dall'economia all'erotica. Chiedo umilmente venia a lui, che per parte sua trabocca di competenze da ogni poro. Ed è certo per le sue multiformi competenze che occupa il posto che occupa, non certo per il grado di parentela con il suo collega e omonimo Alessandro. Al netto di cotante competenze, resta non di meno una domanda inevasa. Che cosa distingue l'articolo del competente Sallusti da un qualsivoglia post delle reti sociali scritto da un qualsivoglia odiatore (hater)? Rileggendo l'articolo del competente Sallusti, risponderei: nulla. Ecco alcune delle competenti locuzioni con cui il competente Sallusti ha guarnito il suo competente articolo: "fancazzismo", "scemocrazia", "supercazzole", "trombata","scopare degnamente". Sicuramente tra le infinite competenze del competente Sallusti ve ne è anche una che, a rigore, emerge forse anche più delle altre: la competenza nell'offendere la propria intelligenza.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).