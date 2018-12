Global Compact, ma quale fratellanza. Serve ad abbassare il costo del lavoro

Voi che, in buona fede, giubilate per il Global Compact, ancora non avete capito perché le classi dominanti l'hanno escogitato? Per favorire integrazione e fratellanza? Stolti, se lo pensate. I signori del turbomondialismo non fanno nulla se non per profitto. E infatti a questo serve il Global Compact: a favorire la libera circolazione di braccia a basso costo. Per sfruttarle senza confini e per abbassare, con la competitività al ribasso, i costi della forza lavoro in generale. Svegliamoci, prima che sia troppo tardi.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).