I 'globalcapitalisti' amministrano anche il dissenso: Sardine loro creatura

Il potere globalcapitalistico non amministra solo il consenso della società di massa e della levigata e democratica dittatura dei mercati. Amministra anche il dissenso. Che utilizza per rinsaldare la tenuta dell'ordine vigente. Le gloriose giubbe gialle in Francia, con calli e rughe da lavoro, chiedono salari dignitosi e meno globalizzazione e vengono manganellate dal potere. Le ridicole Sardine in Italia, col cerchietto, chiedono più globalizzazione e meno populismo e vengono celebrate dal potere.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).