Governo, alleanza Lega-M5s unica via: escludere Forza Italia e Pd

Così ha sentenziato ieri Di Maio: “Disponibili a parlare di programmi ma ci sono dei limiti: al tavolo solo con Salvini”. Bene così. Finalmente si intravede la luce. Perché nelle tenebre in cui ci troviamo, il solo spiraglio di luce è in effetti quello: un governo con Lega e Movimento Cinque Stelle. A distanza di sicurezza dalla presa mortifera del PD e di Forza Italia, partiti alla mercé del più bieco globalismo capitalistico. Occorre - non mi stancherò di ribadirlo, almeno finché non sarò capito - arginare la forza malefica dei signori plutocrati del competitivismo cosmopolita e del big business deregolamentato. E non v'è altra guisa per farlo che escludere incondizionatamente Forza Italia e PD, anche alla luce del nocumento che già hanno arrecato all'interesse nazionale.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).