Governo, Di Maio a cena con Zingaretti: il conto (salato) lo pagano gli italiani

Così titolavano ieri sera molti quotidiani: "Di Maio a cena con Zingaretti". Il conto agli italiani. E sarà salato. Sarà il conto delle scellerate politiche ultraeuropeiste che il Pd di Zingaretti imporrà al 5Stelle. Del resto, il primo articolo delle richieste non negoziabili proposte dal Pd è emblematico: "appartenenza leale all'Unione europea". Appartenenza leale sta esattamente per sottomissione integrale dell'Italia ai sacri voleri dall'eurocrazia repressiva dei tecnocrati senz'anima di Bruxelles. Sempre tra i punti imposti dal Pd, v'è il mutamento di linea sul tema dell'immigrazione: in una parola, porti aperti, a beneficio del padronato cosmopolitico e della lotta di classe dall'alto che esso conduce con profitto.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).