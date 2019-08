Conte ha rassicurato il sistema dominante e il Pd: Italia subalterna a Ue-Usa

Giornata decisiva in senato, ieri. È stata la fine del laboratorio populista gialloverde. E questo già si sapeva, in fondo. Tre discorsi, diversi e decisivi, di Conte, Renzi e Salvini. Renzi ha fatto un discorso puramente contro il populismo: un discorso di pura fede nel cosmopolitismo della Ue e del sistema liberista. Salvini ha invocato la Madonna e la sovranità popolare: se prendesse le distanze apertamente dalla monarchia del dollaro sarebbe più credibile. Il più importante, però, è stato il discorso di Conte: che ha giustamente criticato Salvini per aver innescato la crisi di governo, ma che ha rivelato malamente il fatto che il 5Stelle è già proteso verso il Pd, con il quale verosimilmente governerà. Dal governo gialloverde si passerà al governo giallofucsia. Conte ha preso apertamente posizione contro la sovranità, liquidandola come sovranismo nazionalista. E ha rassicurato il sistema dominante e il Pd: l'Italia deve restare subalterna a Ue e Usa. La cosa peggiore che possa accadere è un governo giallofucsia con 5Stelle e Pd: sarebbe il ritorno al potere dei globalisti rappresentanti dei padroni e sarebbe la fine del 5Stelle.





Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).

FORUM/ CHE IDEA TI SEI FATTO DELLA CADUTA DEL GOVERNO 5 STELLE-LEGA? DI' LA TUA NEI COMMENTI