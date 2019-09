Governo giallofucsia? Talmente dalla parte del popolo che ha l'appoggio anche di Mario Monti

Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Così diceva un antico detto della saggezza popolare. Non sempre è vero, si dirà. Ma senz'altro lo è nel caso del nuovo governo giallofucsia, la tonalità autunno-inverno che incredibilmente piace al padronato cosmopolitico. Il governo giallofucsia - pensate un po' - è talmente antisistema, talmente anticasta, talmente dalla parte del popolo che ha l'appoggio anche di Mario Monti, il fiduciario dei mercati speculativi sans frontières, il teologo bocconiano, il teorico dell'austerità repressiva per conto della Ue. L'ho detto e lo ridico. Questo sarà il governo dell’élite per l'élite, contro il popolo e contro le classi lavoratrici.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).