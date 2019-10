Governo giallofucsia: ecco perché il popolo è contro

Che il governo giallofucsia, il fido servitore scodinzolante del capitale liquido-finanziario, sia demofobico, ossia spregiatore del popolo, è lampante. Che, a sua volta, il popolo odi il governo giallofucsia è, forse, verità meno nota. Come si spiega quest'ultima figura dell'odio? Credo che un richiamo al lucido realismo di Machiavelli possa giovare a comprendere questo punto. Così nei "Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio": "Farsi odiare non tornò mai bene ad alcuno principe. Il modo del fuggirlo è lasciare stare la roba de' sudditi". Ecco spiegato l'odio del popolo verso gli stolti cromaticamente corretti del giallofucsia. I giallofucsia pensano a patrimoniali, tasse sul contante e sulle merendine. Non hanno letto, o compreso, il Segretario fiorentino.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).