Governo incrinato dal fuoco amico. L'opposizione interna di Conte e Tria

Sul campo di battaglia, ancor più pericoloso del nemico è il fuoco amico. Imponderabile, imprevedibile e, per questo, più difficile da evitare, il fuoco amico è quello che sta in questi giorni mettendo a rischio il governo gialloverde. Con la sua nuova linea di opposizione gestita da Tria e da Conte. I quali hanno detto che non vogliono andare allo scontro con la Ue. E che, di fatto, sono pronti a chinare il capo dinanzi alla potenza dei tecnocrati di Bruxelles. Se ciò avverrà, sarà la fine del governo gialloverde. Che avrà tradito il suo mandato, che era proprio quello di riscattare l'interesse nazionale contro quello europeista.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).