Governo Lega-M5S, Salvini e Di Maio devono andare avanti contro l'élite turbomondialista

"Il governo paralizzato dalle liti". Così scrive, senza celare la propria gioia profonda, il solito rotocalco turbomondialista "La Repubblica", voce del padronato cosmopolitico e dell'odio organizzato verso l'Italia. È quel che vogliono, in effetti, gli araldi del pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto: che il governo si spacchi per contraddizioni endogene e torni, così, ad aprirsi il campo per le vecchie forze di destra e sinistra, egualmente al servigio dell'élite turbomondialista e arcifinanziaria di riferimento. Per questo, il governo deve resistere. E Salvini, Di Maio e Conte stare uniti. Debbono agire opliticamente. Nell'antica Grecia, la falange oplitica era quella in cui ciascun combattente proteggeva col proprio scudo chi gli stava accanto, ricevendo un analogo trattamento, a propria volta, dal vicino. È questo il modello a cui tendere.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).