Open Arms, Fusaro contro Littizzetto: "Fate una colletta con gli stipendi tv"

Una domanda di mezz'estate sorge spontanea: davvero vi sono persone tanto credulone da non aver capito che la cosiddetta immigrazione di massa è oggi un processo di deportazione via navi private di schiavi che verranno sfruttati senza pietà in Europa e mediante i quali verranno abbassati i salari dei lavoratori? I capricciosi snob fucsia e cosmopoliti che vogliono far approdare la Open Arms non soltanto non si curano minimamente delle condizioni della classe lavoratrice italiana: ma vogliono anzi che sia quest'ultima a pagare ancora una volta per i loro insaziabili capricci di classe. Così ha asserito la cabarettista sabauda Luciana Littizzetto: "fateli scendere. Siamo tutti Open Arms".

Cara Littizzetto, anziché far pagare i vostri capricci cosmopoliti alle classi lavoratrici, fate una bella colletta coi copiosi danari percepiti dai vostri programmoni politicamente corretti. E finitela di dire che l'Occidente ha colonizzato l’Africa e ora deve pagare per essa: non l'Occidente, ma le classi dominanti d'Occidente. La classe lavoratrice occidentale non ha mai tolto niente a nessuno. Ed è ora quella che subisce ancora, pagando per le squallide politiche di deportazione volute dai padroni e pagate coi pubblici danari di welfare e diritti sociali.





Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).

