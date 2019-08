Greta Thunberg in barca a vela con Casiraghi. Una rivoluzione comoda. VIDEO

Così leggiamo sul rotocalco turbomondialista "La Repubblica", voce del padronato cosmopolitico e dell'odio organizzato verso l'Italia:

<<L'urlo di Greta: "Terra!". La barca getta l'ancora al largo di Coney Island >>.

La notizia di Greta in barca a vela con Casiraghi faceva già ridere in sé e per sé. Ma ancor più fa ridere il modo in cui adesso il rotocalco turbomondialista confeziona la notizia. Che suona irresistibilmente comica, forse senza volerlo. Greta, l'eroina dei padroni, creata ad hoc per dirottare l'attenzione dalla lotta di classe, viene celebrata senza posa dai padroni del discorso. Una rivoluzionaria in barca a vela, il primo caso della storia. Una rivoluzionaria, incensata dai padroni, caso unico nella storia umana. Insomma, tutto ciò farebbe ridere, se non facesse piangere.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).