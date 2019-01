Grillo Capo dello Stato, perché no? Ha rotto la dicotomia destra-sinistra

Beppe Grillo Presidente della Repubblica? È questa la domanda che si sta ponendo e imponendo in questi giorni. Fermo restando che, nel mondo perfetto, presidenti della Repubblica dovrebbero essere Croce, Gramsci e Gentile, ritengo che Beppe Grillo sia, in fondo, assai più indicato di molti altri che hanno ricoperto il ruolo. Il suo percorso biografico e politico lascia il segno in questo Paese, che piaccia oppure no. A lui va il merito di aver compreso la obsolescenza della dicotomia destra-sinistra e di aver sparigliato le carte di una politica legata a cadaveri concettuali amici del potere. Insomma, perché no?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).