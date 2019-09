Gualtieri rilancia l'inganno verde. La way-out? Abbandonare il capitalismo

Così parlò l'euroinomane Gualtieri: "Oggi a Helsinki ho annunciato l’adesione dell’Italia alla Coalizione dei ministri finanziari per la lotta al cambiamento climatico. Ci impegniamo concretamente per un’economia e una società più verdi a livello nazionale, europeo e globale". Ecco che torna, con enfasi, l'inganno verde di Greta.



E Renzi rilancia con entusiasmo le parole di Gualtieri. Sono le solite armi di distrazione di massa. Ovviamente il clima e l'ambiente si difendono cambiando modello di sviluppo: cioè abbandonando quel capitalismo di cui il tosco nichilista Renzi e l'euroinomane Gualtieri sono araldi. Essi invece vogliono l'ambiente salvo e il capitalismo a pieno regime, ciò che non è possibile, per la contraddizione "che nol consente".

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).