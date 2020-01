Guerra vicina, tutti al fianco dell'Iran. Anche Putin

Lo dico apertis verbis. E senza perifrasi edulcoranti. Io non legittimo la resistenza dell'Iran all'imperialismo made in Usa: la esalto. La sola guerra legittima è quella di resistenza che ogni popolo può e deve fare, quando è aggredito. È il caso dell'Iran, prossimo obiettivo dei due Stati canaglia di Israele e degli Usa. L'Iran è la terra dei Persiani, che - Ciro, Serse, Dario - erano pari ai Greci per dignità, cultura e civiltà. Washington, culla della civiltà dell'hamburger e delle bombe intelligenti, può davvero pretendere di essere maestra di civiltà per il mondo? La guerra tra Usa e Iran è ora vicina. Senza se e senza ma, occorre stare con l'Iran, certi che anche Putin lo sosterrà contro i barbari di Washington. Occorre lottare per un mondo multipolare e poliarchico, contro la dominazione monopolare Usa.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).