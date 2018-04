I pazienti? Conviene che restino malati. E' business. Parola di Goldman Sachs

Con una serenità pari solo al cinismo, i signori apolidi di Goldman Sachs ci spiegano testuale perché curare i pazienti non conviene. Ossia perché conviene lasciare che essi restino malati. E non guariscano mai in via definitiva. Parola di Goldman Sachs. Perché? Elementare, Watson! Se li curi, finisce il business. E per i signori del globalismo - ormai l'abbiamo inteso - anche la vita umana è solo fonte di business. È a ben vedere il medesimo principio sotteso alla logica illogica del consumismo. Il cattivo infinito del desiderare merci deve sempre da capo rinnovarsi, per non estinguersi mai. Analogamente, non si deve guarire mai: di modo che il ciclo illimitato delle cure non abbia mai fine, almeno fino alla morte del paziente. Benvenuti nel capitalismo di libero mercato!

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).